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Молодежная сборная Украины по футболу добыла путевку на Чемпионат мира 2019 года

68 Читати новину українською
Молодежная сборная Украины по футболу добыла путевку на Чемпионат мира 2019 года

Благодаря выходу в полуфинал Чемпионата Европы, сборная Украины по футболу U19 обеспечила себе попадание на Чемпионат мира, который в следующем году состоится в Польше.

Напомним, в последнем матче украинцы обыграли сборную Турции и вышли в полуфинал Чемпионата Европы с первого места. До этого "сине-желтые" одолели французов и сыграли в ничью с англичанами.

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В полуфинале украинцы сыграют со сборной Португалии. Матч запланирован на четверг, 26 июля, в 15:00 часов. В параллельном матче сразятся юношеские сборные Франции и Италии.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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