Молодежная сборная Украины по футболу может остаться без главного тренера
Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Александр Головко может лишиться своего поста в ближайшем будущем.
Причиной такого решения называют невыход команды в финальную часть Евро-2019, пишет "Динамомания".
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Главным кандидатом на этот пост является нынешний тренер сборной Украины У-19 Владимир Езерский. На ближайшем заседании Исполнительной комиссии ФФУ может быть принято соответствующее решение.
Напомним, Украина U-21 заняла третье место в группе, пропустив вперед сверстников из Нидерландов и Англии.
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Источник: 24 Канал
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