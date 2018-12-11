21:19
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Молодежная сборная Украины по футболу может остаться без главного тренера

      44 Читати новину українською
      Александр Головко может покинуть сборную Украины U-21
      Александр Головко может покинуть сборную Украины U-21

      Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Александр Головко может лишиться своего поста в ближайшем будущем.

      Причиной такого решения называют невыход команды в финальную часть Евро-2019, пишет "Динамомания".

      Читайте также: Правоохранители раскрыли коррупционную составляющую футбольных матчей в Украине: видео

      Главным кандидатом на этот пост является нынешний тренер сборной Украины У-19 Владимир Езерский. На ближайшем заседании Исполнительной комиссии ФФУ может быть принято соответствующее решение.

      Напомним, Украина U-21 заняла третье место в группе, пропустив вперед сверстников из Нидерландов и Англии.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Чемпионат мира по футболу - 2018
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      сегодня , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 114
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      сегодня , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 231
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сегодня , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3561
      Кого мир потерял в 2018 году: выдающиеся политики, ученые, артисты
      сегодня , 18:02 Кого мир потерял в 2018 году: выдающиеся политики, ученые, артисты
      Наталя Боднар 658
      Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      сегодня , 17:30 Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      Павло Казарін 178
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Новак Джокович пробился в десятый в сезоне финал
       13 октября 2012 , 15:45
      Теннис: Александр Долгополов проиграл в финале Valencia Open
       28 октября 2012 , 20:50
      РПЛ: "Динамо" побеждает без Воронина, Калитвинцев реабилитировался
       29 сентября 2013 , 19:40
      Аргентина. Наверное, последний шанс для Месси
       5 июня 2014 , 16:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук