Молодежная сборная Украины по футболу начала подготовку к Чемпионату Европы

5 июля юношеская сборная Украины U-19 собралась в Киеве, где начала подготовку к финальному турниру Чемпионата Европы, который с 16 по 29 июля будет проходить в Финляндии.

Об этом сообщает Федерация футбола Украины

Игроки прибыли в расположение сборной в хорошем настроении. Некоторые из них поделились своими мыслями относительно подготовки к финальной части.

"Нас ожидает серьезная подготовка к Чемпионату Европы: дважды в день тренировки и теория, во время которой мы будем разбирать соперников", – сказал капитан сборной Украины U-19 Валерий Бондарь.

"В сборную Украины мы прибыли после первых сборов, будем готовиться, поскольку пока не все набрали оптимальные кондиции. Команды в нашей группе на одном уровне, будем бороться со всеми", – заявил защитник сборной Украины U-19 Александр Сафронов.

До вылета в Финляндию команда будет располагаться в Пуще-Водице. 6 июля сборная Украины U-19 проведет официальную фотосессию, а уже на следующий день сыграет в Ворзеле два контрольных поединка с отечественным коллективом Первой лиги — "Колосом" из Ковалевки (начало — в 15600 и в 17:30). В Финляндию "сине-желтые" отправятся 8-го числа.

Напомним, команда Александра Петракова попала в группу В, где поборется за выход в плей-офф с французами, англичанами и турками.