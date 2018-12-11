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      Молодежная сборная Украины по футболу получила соперников в отборе на Евро-2021

      53 Читати новину українською
      Кубок Евро-2021
      Кубок Евро-2021 / ФФУ

      Во вторник, 11 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки отборочного раунда Чемпионата Европы 2021 года среди молодежных сборных. Имена своих соперников в отборочном турнире Евро-2021 узнала и молодежная сборная Украины.

      В борьбе за выход в финальную часть чемпионата Европы сойдутся 53 сборные. Венгрия и Словения как хозяева турнира получили прямые пропуска.

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      Во время процедуры жеребьевки команды разделили на девять групп: восемь – по шесть сборных и одну – с пятью. Подопечные Александра Головко волей жребия попали в отборочную группу 8. Их соперниками стали команды Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

      В финальной части молодежного Евро-2021 будут выступать 12 команд: Венгрия и Словения как хозяева турнира и еще 10 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп и победитель плей-офф, в котором будут играть две лучшие вторые команды).

      Отборочный цикл

      18-20 марта 2019 года
      3-11 июня 2019 года
      2-10 сентября 2019 года
      7-15 октября 2019 года
      11-19 ноября 2019 года
      23-31 марта 2020 года
      31 августа - 8 сентября 2020 года
      5-13 октября 2020 года

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      Стыковые матчи состоятся 9 и 17 ноября 2020 года. Финальный турнир в Венгрии и Словении пройдет в июне 2021 года.

      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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