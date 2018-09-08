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Молодежная сборная Украины потеряла двоих игроков перед матчем с Андоррой

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Александр Головко рассказал о потерях в сборной Украины
Александр Головко рассказал о потерях в сборной Украины / ФФУ

Сборная Украины U-21 подходит к матчу квалификации Чемпионата Европы-2019 против Андорры с потерями в составе.

Лучкевич и Пихаленок не помогут национальной сборной. Об этом сообщил наставник "сине-желтых" Александр Головко.

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"На Лучкевича мы не сможем рассчитывать в ближайшее время. Главная проблема – травма Пихаленка, через которого строилась игра в опорной зоне. Это потеря. Лукьянчук имеет проблемы с мышцами, но на подходе более молодые игроки", – цитирует наставника официальный сайт ФФУ.

Напомним, что сборная Украины по футболу U-21 8 сентября в драматической борьбе на "Славутич Арене" в Запорожье одолела сверстников из Латвии в квалификации Евро-2019.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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