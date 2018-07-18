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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Молодежная сборная Украины потерпела унизительное поражение в 1/8 Чемпионата Европы

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Сборная Украины U20 проиграла Турции на Чемпионате Европы
Сборная Украины U20 проиграла Турции на Чемпионате Европы / ФБУ

На Чемпионате Европы сборная Украины U20 ничего не сумела противопоставить сборной Турции в матче 1/8 финала. В каждой из четвертей украинцы проигрывали соперникам с двузначной разницей.

Еще до большого перерыва турки набрали больше, чем украинцы в целом за весь матч. Особенно старались за соперников центровой Берке Атар и Мухаймин Мустафа.

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На первый перерыв команды ушли при +14 для сборной Турции. Сократить отставание украинцы не смогли и во второй четверти – "сине-желтые" набрали лишь 9 очков, в то время как их соперники 30. Затем сирена зафиксировала преимущество +35 – 56:21.

Третья и четвертая четверть только подтвердили преимущество турков над украинцами. Финальная сирена зафиксировала разницу в 58 очков, в то время как украинцы сумели за матч набрать лишь 46.

Турция U-20 – Украина U-20 104:46 (26:12, 30:9, 23:10, 25:15)

Теперь украинцы сыграют  против команды, которая проиграет в матче Германия – Исландия за сохранение места в Дивизионе А.

Теги: Баскетбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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