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Молодежная сборная Украины проиграла Франции на Чемпионате Европы по баскетболу

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Молодежная сборная Украины по баскетболу
Молодежная сборная Украины по баскетболу / ФБУ

Молодежная сборная Украины проиграла в заключительном матче группового турнира Чемпионата Европы.

После двух туров у украинцев было три очка (победа над испанцами и поражение хорватам). Французы же до этого матча имели два поражения.

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Первая четверть закончилась победой французов с отрывом +5 – 12:17. Исправлять ситуацию «сине-желтые» начали уже во второй четверти. Но не сумели. Хотя сравняли счет за минуту до конца четверти. И на большой перерыв команды ушли при тех же +5 для французов – 30:35.

Сравняли счет украинцы уже в третьей четверти, отыграв пять очков. И даже вышли вперед впервые в матче. Поэтому перед последней четвертью счет был равным – 47:47. И получив «+7» от соперника в начале четвертой четверти (впоследствии разница в счете стала двузначной), до конца матча украинцы только сумели сократить отставание. Однако ни сравнять счет, ни выиграть матч так и не сумели.

Украина – Франция 63:66 (12:17, 18:18, 17:12, 16:19)

После этого матча украинцы опустились на третье место, пропустив вперед французов. Однако в итоге сборная Украины может занять и четвертое место – сборная Испании еще не сыграла свой матч против сборной Хорватии. Чтобы остаться третьими, следует, чтобы сборная Хорватии выиграла у испанцев с разницей в +15 и больше.

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Напомним, что не смотря на итоговое место в группе, все команды сыграют в раунде топ-16, после которого разделятся на две группы – тех, кто будет бороться за трофей, начиная с четвертьфинала, и сборные, которых ждут классификационные игры, в частности борьба за сохранение места в Дивизионе А.

 

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 канал
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