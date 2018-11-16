Молодежная сборная Украины сенсационно потеряла победу над Грузией

Молодежная сборная Украины (U-21) сыграла в результативную ничью с Грузией в товарищеском матче – 3:3.

Украина U-21 – Грузия U-21 3:3

Голы: Русин, 7 (пен.), Леднев, 45+1, Янчак, 59 – Лаквехелиани 35, 77, Лежава, 85

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Украинские футболисты открыли счет уже в начале встречи. С пенальти отличился Назарий Русин. Грузины отыгрались усилиями Лаквехелиани, но на перерыв команды все-таки ушли при преимуществе хозяев. Гол на счету Леднева.

Во втором тайме украинцы удвоили счет благодаря голу Янчака. К сожалению, Украина не удержала победный счет и позволила сборной Грузии отыграться. Сначала Янчак увидел красную карточку, а затем Лаквехелиани и Лежава сравняли счет.

На 90+1 минуте составы уравняли. Удалили Арабидзе, однако это уже никак не повлияло на счет встречи.

Напомним, что сборная Украины 16 ноября сыграет со Словакией в рамках Лиги наций. Начало – в 21:45.

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