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      Молодежные команды "Олимпика" будут дисквалифицированы на два сезона, – СМИ

      82 Читати новину українською
      ФК "Олимпик"
      ФК "Олимпик"

      На прошлой неделе состоялось заседание Апелляционного комитета ФФУ, который подтвердил решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ относительно подозрений в командам "Олимпика" U-21 и U-19.

      Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Профутбол".

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      Как отметил Цыганик, апелляционный комитет ФФУ отклонил жалобу "Олимпика" на решение КДК относительно недопуска указанных команд к соревнованиям в чемпионате Украины по подозрению в участии в матчах с фиксированным результатом. Соответствующее решение КДК ФФУ принял еще в июне, однако тогда донецкий клуб не согласился с таким выводом и подал апелляцию.

      Кроме того, возможна пожизненная дисквалификация некоторых игроков команды за участие в договорных матчах.

      Отметим, что команда "Олимпика" U-21 в своей лиге занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. Команда U-19 находится на 13-й позиции в своем чемпионате.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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