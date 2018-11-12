Молодежные команды "Олимпика" будут дисквалифицированы на два сезона, – СМИ

На прошлой неделе состоялось заседание Апелляционного комитета ФФУ, который подтвердил решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ относительно подозрений в командам "Олимпика" U-21 и U-19.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Профутбол".

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Как отметил Цыганик, апелляционный комитет ФФУ отклонил жалобу "Олимпика" на решение КДК относительно недопуска указанных команд к соревнованиям в чемпионате Украины по подозрению в участии в матчах с фиксированным результатом. Соответствующее решение КДК ФФУ принял еще в июне, однако тогда донецкий клуб не согласился с таким выводом и подал апелляцию.

Кроме того, возможна пожизненная дисквалификация некоторых игроков команды за участие в договорных матчах.

Отметим, что команда "Олимпика" U-21 в своей лиге занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. Команда U-19 находится на 13-й позиции в своем чемпионате.

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