Молодого EDM-музыканта Avicii похоронили в Стокгольме спустя почти 2 месяца после смерти

10 июня в шведском Стокгольме состоялась церемония захоронения молодого диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, более известного под сценическим именем Avicii. Его тело обнаружили в столице Омана Мускате еще 20 апреля.

Как пишет таблоид The Daily Mail, похороны были закрытыми, а похоронили музыканта в южной части Стокгольма на кладбище Скугсчюркогорден, которое занесено в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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К слову, муж его сестры Йоаким Стернер опубликовал в Instagram фотографию на которой он стоит на вышеупомянутом кладбище возле креста.

A post shared by JOAKIM STERNER (@joakimsterner) on Jun 9, 2018 at 12:12pm PDT

Кроме того, американский предприниматель и владелец ночных клубов Джесси Уэйтс также отличился красноречивой заметкой.

️ A post shared by Jesse Waits (@jessecwaits) on Jun 9, 2018 at 11:31am PDT

О других деталях издание не сообщает.

Напомним, 20 апреля западные СМИ взорвала новость, что в Омане нашли мертвым одного из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров Avicii. Впоследствии трагическую информацию подтвердил пресс-секретарь знаменитости. На время смерти диджею было всего 28 лет. 26 апреля семья Avicii сделала публичное заявление о его смерти и намекнула на то, что музыкант самовольно ушел из жизни.