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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Молодого мужчину нашли мертвым в одном из парков Львова

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Во Львове в парке "Горіховий гай" обнаружили мертвым 23-летнего мужчину
Во Львове в парке "Горіховий гай" обнаружили мертвым 23-летнего мужчину / Соцс

Накануне вечером, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Княгини Ольги в парке "Горіховий гай", что во Франковском районе Львова, обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Львовской области.

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"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники других служб, а также медики. Личность умершего установлена – им оказался 23-летний львовянин. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено", – говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по части статьи "умышленное убийство".

Сейчас продолжается досудебное расследование, а также назначена судебно-медицинская экспертиза, во время которой будет установлена причина смерти львовянина.

Напомним, недавно во Львове на улице Научной было обнаружено тело мужчины со смертельным огнестрельным ранением в живот. Свидетели говорят, что преступление совершили двое неизвестных в темной одежде, которые потом скрылись с места инцидента.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Жертвы Новости Львова
Источник: 24 канал
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