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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Молодой актер совершил жуткое самоубийство в Николаеве из-за несчастной любви

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В Николаеве молодой человек совершил самоубийство из-за любви
В Николаеве молодой человек совершил самоубийство из-за любви / novosti-n.org

В Николаеве 26-летний актер решил покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с девушкой на фоне ревности. Молодой человек бросился под поезд.

Об этом пишет издание "Новости-N" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

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Отмечается, что у погибшего произошла серьезная размолвка с девушкой на фоне ревности. Именно это и подтолкнуло его на роковой шаг.

Также, ув самоубийцы нашли предсмертную записку, адресованную его подруге, с которой они долгое время жили вместе, однако не состояли в официальном браке. В ней молодой человек признается девушке в любви и утверждает, что не может без нее жить.

Кроме того, в записке говорится, что сначала актер хотел броситься под автомобиль, однако затем выбрал поезд.

Так, перед трагедией, машинист посигналил парню с помощью гудка, однако он не отреагировал, а когда тепловоз приблизился – неожиданно бросился и положил голову на рельсы. В результате колеса поезда отрезали ему голову, которую отбросило примерно на 100 метров.

Известно, что погибший прописан в Харьковской области, работал актером в кукольном театре. В Николаев якобы приехал с театром для выступлений.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Николаева Самоубийство
Источник: 24 Канал
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