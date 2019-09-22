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      Молодой боец из Запорожья умер в госпитале во Львове

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      Во Львове в госпитале умер 33-летний воин из Запорожья Алексей Сыроватко
      Во Львове в госпитале умер 33-летний воин из Запорожья Алексей Сыроватко / Фото из открытых источников

      В военном госпитале во Львове умер молодой боец 92 отдельной механизированной бригады Алексей Сыроватко. Мужчине было 33 года.

      По информации издания Gazeta.zp.ua, трагедия произошла 19 сентября. Воин умер из-за болезни, однако, из-за какой именно информации нет.

      Какая сейчас ситуация на Донбассе? Обстрелы на Донбассе: боевики снова палят из запрещенного оружия

      У Алексея Сыровотко осталась дочь. Сам он был родом из Запорожья.

      Сироватко, Львів, Донбас, шпиталь, втрата, Олексій Сироватко
      Алексей Сыроватко

      Это уже не первая потеря Украины на протяжении последнего времени. В частности, недавно в Польше в больнице скончался участник войны на Донбассе Николай Гладий. Мужчине было 46 лет.

      В целом на Донбассе сейчас якобы действует так называемое бессрочное перемирие, согласно которому должно быть обоюдное прекращение огня и предусмотрена ответственность за его открытие. Правда, боевики практически ежедневно не придерживаются достигнутых соглашений.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Львова Новости Запорожья Новости политики Новости Украины Потери
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