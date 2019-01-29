Молодой человек попал в реанимацию с ботулизмом
В Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали молодого человека 1999 года рождения с диагнозом "ботулизм".
Парня госпитализировали в больницу 28 января, пишет областная государственная администрация города.
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Медики поставили диагноз жителю села Слободка – "ботулизм пищевой в тяжелой формы".
Это болезнь, возникающая из-за отравления токсинами бактерий ботулизма. Во время нее поражается центральная и вегетативная нервная система. Возбудитель Clostridium botulinum постоянно существует в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут).
Известно, что опасная болезнь началась 26 января после потребления паштета домашнего приготовления. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении.
Причины возникновения ботулизма, симптомы болезни
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