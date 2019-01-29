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      Молодой человек попал в реанимацию с ботулизмом

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      На Ивано-Франковщине молодой человек заболел ботулизмом
      На Ивано-Франковщине молодой человек заболел ботулизмом / unsplash.com

      В Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали молодого человека 1999 года рождения с диагнозом "ботулизм".

      Парня госпитализировали в больницу 28 января, пишет областная государственная администрация города.

      Читайте также: Ботулизм в Украине: причины, симптомы и профилактика

      Медики поставили диагноз жителю села Слободка – "ботулизм пищевой в тяжелой формы".

       
      Бутулизм – что это?

      Это болезнь, возникающая из-за отравления токсинами бактерий ботулизма. Во время нее поражается центральная и вегетативная нервная система. Возбудитель Clostridium botulinum постоянно существует в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут).

      Известно, что опасная болезнь началась 26 января после потребления паштета домашнего приготовления. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении.

      Через що виникає ботулізм, симптоми хворобиПричины возникновения ботулизма, симптомы болезни

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Ботулизм Новости Ивано-Франковска
      Источник: Здоров'я 24
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