Молодой человек попал в реанимацию с ботулизмом

Бутулизм – что это?

Это болезнь, возникающая из-за отравления токсинами бактерий ботулизма. Во время нее поражается центральная и вегетативная нервная система. Возбудитель Clostridium botulinum постоянно существует в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут).