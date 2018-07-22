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Молодой Дамблдор и любимая Скамандера: появился новый трейлер "Фантастических тварей 2"

76 Читати новину українською
"Фантастические твари 2": трейлер фильма
"Фантастические твари 2": трейлер фильма / www.imdb.com

Киностудия Warner Bros. выпустила новый видеотрейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", в котором появились детали детства главного героя Ньютона Скамандера и борьбы Дамблдора и Грин-де-Вальда.

Второй трейлер фильма появился на YouTube вчера, 21 июля. С момента публикации его уже просмотрело более миллиона просмотров. Выход видео приурочен к выставке Comic Con.

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В видеоролике показана школа магии Хогвартс, в которой молодой Албус Дамблдор учит волшебников темным искусствам, в частности, преодолевать страхи и вызывать "богарта". Эдди Редмэйн вновь исполнит роль магозоолога Ньюта Саламандера. Также в фильме появятся герои из первой ленты Якоб Ковальски (Дэн Фоглер), Порпентина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон) и Квини Гольдштейн (Элисон Судол).

Также фанаты смогут увидеть любимую Ньюта Лету Лестрейндж (Зои Кравиц), молодого Дамблдора, которого сыграл Джуд Лоу, и злого волшебника Геллера Грин-де-Вальда, роль которого исполнил Джонни Депп.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда: смотреть видео трейлер онлайн

 

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Мировая премьера вторых "Фантастических тварей" состоится в ноябре 2018 года. "Фантастические твари и где они обитают" – спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

Теги: LifeStyle Гарри Поттер Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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