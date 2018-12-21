Молодой форвард "Динамо" с красавицей отдыхает в Таиланде: фото

18-летний форвард "Динамо" Владислав Супряга наслаждается отдыхом в Таиланде в компании своей девушки.

Соответствующую фотографию Супряга опубликовал в своем Instagram Stories.

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Владислав Супряга на отдыхе со своей девушкой

Стоит отметить, что девушку Супряги зовут Даша Савина, ей 18 лет. В прошлом она профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских ВУЗов. Несмотря на юный возраст, пара вместе уже больше двух лет.

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