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Молодой фотограф показал удивительные снимки заснеженных Карпат

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Невероятные снимки Карпат
Невероятные снимки Карпат / Фото из соцсетей

Украинский фотограф из Луцка Александр Калинин показал всю красоту украинских Карпат. Невероятные снимки парень опубликовал на странице в социальной сети Instagram.

Съемку парень проводил на профессиональный фотоаппарат от известного бренда Nikon. Поэтому качество фотографий просто завораживает, а цвета добавляют какой-то магичности и сказочности.

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На снимках Александра Калинина Карпаты изображены в разное время суток. Поэтому яркая звездная ночь, заснеженные склоны гор, сказочный восход солнца, невероятные пейзажи с яркими домами и животными – все это вошло в фотосессию художника.

"Кристально чистый зимний воздух и -10 градусов – идеальное сочетание для созерцания горного рассвета", – написал Александр Калинин.

Теги: LifeStyle Новости Луцка Исскусство Фотоновости
Источник: 24 Канал
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