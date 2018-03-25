Молодой фотограф показал удивительные снимки заснеженных Карпат
Украинский фотограф из Луцка Александр Калинин показал всю красоту украинских Карпат. Невероятные снимки парень опубликовал на странице в социальной сети Instagram.
Съемку парень проводил на профессиональный фотоаппарат от известного бренда Nikon. Поэтому качество фотографий просто завораживает, а цвета добавляют какой-то магичности и сказочности.
Читайте таклож Художник с помощью Photoshop создает фантастических животных: невероятные снимки
На снимках Александра Калинина Карпаты изображены в разное время суток. Поэтому яркая звездная ночь, заснеженные склоны гор, сказочный восход солнца, невероятные пейзажи с яркими домами и животными – все это вошло в фотосессию художника.
"Кристально чистый зимний воздух и -10 градусов – идеальное сочетание для созерцания горного рассвета", – написал Александр Калинин.