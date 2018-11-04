Молодой футболист "Динамо" получит вызов в сборную Украины, – СМИ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил вызвать молодого хавбека Динамо Николая Шапаренко.
Об этом сообщает FootballHub на своей странице в Twitter.
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В последних двух матчах за киевский клуб молодой футболист отметился забитыми голами: сначала Шапаренко оформил дубль в кубковой игре с "Минаем", а затем поразил ворота "Шахтера" в матче чемпионата Украины.
Также отметим, что Шапаренко уже сыграл 2 матча в составе сборной, дебютировав 31 мая 2018 года в товарищеской встрече с Марокко.
Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября против Словакии в рамках Лиги Наций, а 20 ноября проведет товарищеский матч против сборной Турции.
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Источник: 24 Канал
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