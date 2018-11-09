Молодой футболист "Динамо" попал в символическую сборную недели Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА обнародовал символическую сборную недели в Лиге Европы. Примечательно, что в числе 11-ти лучших оказался и защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

Молодой футболист был одним из лучших в составе "бело-синих" в игре с "Ренном".

Виталий забил в ворота французской команды второй мяч, который и стал победным (3:1), пишет Footboom.

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Примечательно, что Миколенко, который провел еврокубковый поединок на позиции правого защитника в символической сборной оказался на позиции центрбека.

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