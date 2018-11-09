13:52
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Молодой футболист "Динамо" попал в символическую сборную недели Лиги Европы

      105 Читати новину українською
      Виталий Миколенко
      Виталий Миколенко / ФК "Динамо"

      Официальный сайт УЕФА обнародовал символическую сборную недели в Лиге Европы. Примечательно, что в числе 11-ти лучших оказался и защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

      Молодой футболист был одним из лучших в составе "бело-синих" в игре с "Ренном".

      Виталий забил в ворота французской команды второй мяч, который и стал победным (3:1), пишет Footboom.

      Смотрите также: Динамо – Ренн: видео голов матча

      Примечательно, что Миколенко, который провел еврокубковый поединок на позиции правого защитника в символической сборной оказался на позиции центрбека.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 13:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 8837
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Андріївська церква для Константинополя: в які ігри грає українська влада?
      сегодня , 12:01 Андріївська церква для Константинополя: в які ігри грає українська влада?
      Андрій Вігірінський
      Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      сегодня , 11:01 Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      Настя Сукач 792
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Клод Пюэль покинул французский "Лион"
       15 июня 2011 , 19:30
      Пилоты раскритиковали практики Гран-при Южной Кореи
       15 октября 2011 , 11:31
      Шовковский сможет сыграть против "Карпат"
       19 сентября 2013 , 08:45
      Официально: Луи ван Гал возглавит "МЮ"
       19 мая 2014 , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук