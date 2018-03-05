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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Молодой парень открыл стрельбу на Киевщине

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Стрельба в Киеве
Стрельба в Киеве / Фото из открытых источников

В городе Бровары на Киевщине 20-летний парень открыл стрельбу, в результате которой пострадали двое человек.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам, информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

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"Им оказался 20-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили оружие – предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями", – говорится в сообщении.

Полиция изъяла орудие преступления и направила его на экспертизу.

Известно, что накануне между 45-летним и 47-летним мужчинами и компанией молодежи возникла словесная перепалка. После этого парень сделал несколько выстрелов. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас 20-летний парень находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Стрілянина в Києві
Стрельба в Киеве

К слову, в Киеве правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые под "крышеванием" работника полиции занимались сбытом наркотических веществ.

Теги: Оружие Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 Канал
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