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      Молодой талант "Карпат" признан лучшим игроком УПЛ в ноябре

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      Марьян Швед – лучший футболист УПЛ в ноябре
      Марьян Швед – лучший футболист УПЛ в ноябре / УПЛ

      Нападающий "Карпат" и сборной Украины Марьян Швед признан лучшим игроком Премьер-лиги по итогам ноября.

      В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в ноябре: 14 тур – Марьян Швед ("Карпаты"), 15 тур – Николай Шапаренко ("Динамо"), 16 тур – Андрей Цуриков ("Александрия"), а также футболисты, которые, по мнению нашего экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении ноябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Артем Гордиенко ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Исмаили ("Шахтер"), Андрей Запорожан ("Александрия"), Александр Филиппов ("Десна").

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      За 21-летнего таланта "Карпат" на официальном сайте организации свои голоса отдали 45% респондентов. Форвард почти в два раза обошел полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко, набравшего 25%.


      Результаты голосования за лучшего игрока УПЛ в ноябре / УПЛ

      Напомним, что в октябре лучшим игроком УПЛ был признан игрок "Шахтера" Исмаили.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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