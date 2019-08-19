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      Молодой военный под амфетамином застрелил человека: фото

      556 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      22-летний старший солдат в состоянии наркотического опьянения застрелил гражданского. Инцидент случился в общежитии в селе Залесье Броварского района Киевской области.

      Солдата уже задержала военная прокуратура Дарницкого гарнизона.

       К слову: Блогер избил ветерана АТО и снял это на камеру, суд избрал ему меру пресечения: видео

      Военный выстрелил 4 раза из кустарно изготовленного оружия. Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй – в правую ногу.

      вбивство військовий Военного задержали за убийство

      Пострадавший – мужчина 1991 года рождения. Он скончался от полученных травм в реанимации Броварской центральной районной больницы.

      військовий зброя вбивство
      Оружие, которое использовал военный во время убийства

      військовий вбивство
      Доказательства убийства

      Медосмотр подтвердил, что на момент совершения преступления 22-летний военный находился под действием амфетамина.

      Сейчас ведется следствие, открыто уголовное производство за умышленное убийство.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Криминальные новости Новости Киева Жертвы
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