Молодой военный под амфетамином застрелил человека: фото

22-летний старший солдат в состоянии наркотического опьянения застрелил гражданского. Инцидент случился в общежитии в селе Залесье Броварского района Киевской области.

Солдата уже задержала военная прокуратура Дарницкого гарнизона.

К слову: Блогер избил ветерана АТО и снял это на камеру, суд избрал ему меру пресечения: видео

Военный выстрелил 4 раза из кустарно изготовленного оружия. Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй – в правую ногу.

Военного задержали за убийство

Пострадавший – мужчина 1991 года рождения. Он скончался от полученных травм в реанимации Броварской центральной районной больницы.



Оружие, которое использовал военный во время убийства



Доказательства убийства

Медосмотр подтвердил, что на момент совершения преступления 22-летний военный находился под действием амфетамина.

Сейчас ведется следствие, открыто уголовное производство за умышленное убийство.