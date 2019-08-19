Молодой военный под амфетамином застрелил человека: фото
22-летний старший солдат в состоянии наркотического опьянения застрелил гражданского. Инцидент случился в общежитии в селе Залесье Броварского района Киевской области.
Солдата уже задержала военная прокуратура Дарницкого гарнизона.
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Военный выстрелил 4 раза из кустарно изготовленного оружия. Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй – в правую ногу.
Военного задержали за убийство
Пострадавший – мужчина 1991 года рождения. Он скончался от полученных травм в реанимации Броварской центральной районной больницы.
Оружие, которое использовал военный во время убийства
Доказательства убийства
Медосмотр подтвердил, что на момент совершения преступления 22-летний военный находился под действием амфетамина.
Сейчас ведется следствие, открыто уголовное производство за умышленное убийство.