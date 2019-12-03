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      Молодую девушку жестоко изнасиловали и убили в Индии: в стране протесты – фото, видео

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      Из-за убийства 26-летней девушки в Индии вспыхнули протесты / Коллаж 24 канала

      Четверо индийских молодых парней жестоко изнасиловали 26-летнюю девушку-ветеринара в городе Хайдарабад. После издевательств они убили жертву и сожгли ее тело в грузовике. Из-за этой трагедии в стране вспыхнули массовые протесты.

      Как мужчины убили девушку?

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      Жуткое преступление мужчины совершили вечером 27 ноября, сообщает The Guardian. В тот день ветеринарша по имени Приянка Редди оставила свой скутер на парковке и пошла на консультацию. За это время четверо злоумышленников прокололи колеса скутера. Когда девушка вернулась – молодые люди предложили ей помощь. Однако они не собирались помогать девушке, а схватили ее, изнасиловали, а потом задушили.


      Убитая 26-летняя индианка Приянка Редди / фото из соцсетей

      После этого мужчины положили тело жертвы в грузовик, заехали под мост и там подожгли машину. Обгоревшее тело девушки нашли местные утром 28 ноября.

      Перед нападением ветеринарша успела позвонить сестре. Она рассказала, что ее скутер сломался и помощь ей предлагает водитель грузовика. Когда девушка не вернулась домой и перестала выходить на связь, ее родные обратились в полицию.

      Что известно о подозреваемых?

      Правоохранители после заявления родных не спешили искать девушку. Они убеждали ее семью, что Приянка сбежала с парнем. Лишь через несколько часов следователи таки начали поиски. Из-за этого бездействия уволили трех полицейских.

      Впоследствии правоохранители все же задержали четырех подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались мужчины в возрасте от 20 до 26 лет.


      Подозреваемые в изнасиловании и убийстве 26-летней девушки / фото из твиттера

      К слову, в Индии нельзя разглашать имена жертв насилия даже после их смерти. Однако имя ветеринарши стало одним из самых обсуждаемых на следующие дни после ее убийства.

      Это интересно: Истории самых известных голливудских звезд, переживших насилие

      Почему люди вышли на протесты и что требуют?

      Из-за жуткого убийства молодой девушки в Индии вспыхнули протесты. Тысячи женщин выходят на улицы своих городов со свечами. Они призывают справедливо расследовать преступление и наказать насильников девушки – приговорить их к смертной казни. Также протестующие требуют у власти принять меры, гарантирующие большую безопасность индийским женщинам.

      Протесты из-за убийства и изнасилования Приянки Редди в Индии / фото из твиттера

      Матери двух задержанных мужчин убеждены, что их сыновья должны быть наказаны, если следствие докажет их причастность к этому преступлению.

      Протесты в Индии из-за убийства молодой девушки: видео

       

      Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что убийство девушки в Хайдарабад ужасное преступление, ошеломившее всех.

      Индийские студенты вышли на протест из-за убийства Приянки Редди: видео

       

      Что известно о насилии против женщин в Индии?
      В 2017 году в Индии от насилия пострадали более 33 тысяч женщин. Это значит, что каждый день в стране насилию подвергаются более 90 женщин.

      Едва ли не самым громким делом против женщин в Индии стало групповое изнасилование студентки в рейсовом автобусе в 2012 году. К сожалению, девушка после долгого лечения умерла в больнице.

      После этого правительство страны приняло законы, ужесточающие наказание за насилие. Однако они не помогли уменьшить число преступлений против женщин. Уровень насилия в Индии до сих пор очень высок.

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      2 декабря
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Убийство Протесты Жертвы Криминальные новости Индия
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