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Молодвиж: во Львове состоялся Форум Молодежной столицы Украины

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Во Львове состоялся Форум первой Молодежной столицы, в котором приняли участие примерно 2 тысячи человек.

В 2018-м году Львов получил звание Молодежной столицы Украины и впервые принимал соответствующий Форум.

Такая атмосфера – она вдохновляет! Когда вместе собираются молодые, креативные, образованные люди, они творят идеи даже, не ожидая этого,
– поделился впечатлениями от посещения Форума городской глава Львова Андрей Садовый.

"В этом году Львов имеет особый вызов – мы стали молодежной столицей Украины, и полторы тысячи молодых людей со всех городов Украины сегодня здесь, чтобы обменяться опытом", – мэр Львова признался, что сам получил заряд эмоций, пообщавшись с этими людьми.

 

Теги: Новости Украины Андрей Садовой Новости Львова
Источник: 24 Канал
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