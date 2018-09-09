Молодвиж: во Львове состоялся Форум Молодежной столицы Украины

Во Львове состоялся Форум первой Молодежной столицы, в котором приняли участие примерно 2 тысячи человек.

В 2018-м году Львов получил звание Молодежной столицы Украины и впервые принимал соответствующий Форум.

Такая атмосфера – она вдохновляет! Когда вместе собираются молодые, креативные, образованные люди, они творят идеи даже, не ожидая этого,

– поделился впечатлениями от посещения Форума городской глава Львова Андрей Садовый.

"В этом году Львов имеет особый вызов – мы стали молодежной столицей Украины, и полторы тысячи молодых людей со всех городов Украины сегодня здесь, чтобы обменяться опытом", – мэр Львова признался, что сам получил заряд эмоций, пообщавшись с этими людьми.