Молодые люди напала на охрану Подольско-Воскресенского моста в Киеве и похитили новые тросы
На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве молодые люди спортивного телосложения сначала заблокировали охрану. А потом вывезли со строительной площадки 12 новых тросов. Их столичная власть получила от производителя из Германии. Эти события произошли 6 августа.
Подробнее об инциденте на Подольском мостовом переходе в Киеве
Об этом в фейсбуке сообщил столичный мэр Виталий Кличко. По его словам, злоумышленников насчитывалось примерно 15 человек. Они были одеты в спецодежду дорожников.
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- Сначала молодые люди оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода.
- Затем нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран.
- Загрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов – тросов, которые должны держать конструкцию моста.
Кличко добавил, что заказчиком строительства моста является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".
Как на эти события отреагировала столичная власть
Кличко сообщил, что и он сам, и представители заказчика обратились к правоохранителям, в частности в полицию. Им предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Также предоставили охранники, которые пострадали.
Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие.
Интересный момент
По словам Кличко, через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта.
Город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение по нему. За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства,
– отметил столичный мэр.
В то же время он подчеркнул, что правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями. Поскольку кто-то очень не хочет, чтобы мост за столько лет наконец достроили и открыли.
"То блокируют движение строительной техники через Русановские сады и препятствуют осуществлению необходимых работ, то делают провокации. А теперь – еще и вывозят оборудование с моста, которое было подготовлено к установке", – добавил Кличко.
Также он сообщил, что после достройки моста, что произойдет вскоре, столичные власти планируют сначала здесь открыть автомобильное движение по мосту, а следующим этапом станет строительство метро на Троещину.
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Основное о Подольско-Воскресенском мосте
- Его сооружают в Киеве через Днепр.
- Мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив.
- Строительство начали еще в 1993 году, но в течение длительного времени там фактически ничего существенного не сделали.
- Возобновили строительство перехода в 2003 году. Но и после этого работы несколько раз приостанавливали из-за нехватки финансирования. Поэтому дату открытия многократно откладывали.
- Конструкция моста – двухъярусное сооружение из трех мостов и эстакад, которые их соединяют. На верхнем ярусе планируют установить шесть полос для движения автотранспорта (по три в одну сторону), на нижнем разместится Подольско-Воскресенская линия метро со станциями "Судостроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка".
- Общая длина моста составит примерно 7,5 километра.
В состав трассы мостового перехода должны войти:
- три моста через Гавань;
- мост через реку Днепр;
- мост через реку Десенка;
- мост через озеро Радужное;
- эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха;
- четыре многоуровневые транспортные развязки.