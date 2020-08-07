На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве молодые люди спортивного телосложения сначала заблокировали охрану. А потом вывезли со строительной площадки 12 новых тросов. Их столичная власть получила от производителя из Германии. Эти события произошли 6 августа.

Подробнее об инциденте на Подольском мостовом переходе в Киеве

Об этом в фейсбуке сообщил столичный мэр Виталий Кличко. По его словам, злоумышленников насчитывалось примерно 15 человек. Они были одеты в спецодежду дорожников.

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Сначала молодые люди оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода.

Затем нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран.

Загрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов – тросов, которые должны держать конструкцию моста.

Кличко добавил, что заказчиком строительства моста является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Как на эти события отреагировала столичная власть

Кличко сообщил, что и он сам, и представители заказчика обратились к правоохранителям, в частности в полицию. Им предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Также предоставили охранники, которые пострадали.

Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие.

Интересный момент

По словам Кличко, через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта.

Город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение по нему. За все ванты город рассчитался. И я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства,

– отметил столичный мэр.

В то же время он подчеркнул, что правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями. Поскольку кто-то очень не хочет, чтобы мост за столько лет наконец достроили и открыли.

"То блокируют движение строительной техники через Русановские сады и препятствуют осуществлению необходимых работ, то делают провокации. А теперь – еще и вывозят оборудование с моста, которое было подготовлено к установке", – добавил Кличко.

Также он сообщил, что после достройки моста, что произойдет вскоре, столичные власти планируют сначала здесь открыть автомобильное движение по мосту, а следующим этапом станет строительство метро на Троещину.

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Основное о Подольско-Воскресенском мосте

Его сооружают в Киеве через Днепр.

Мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив.

Строительство начали еще в 1993 году, но в течение длительного времени там фактически ничего существенного не сделали.

но в течение длительного времени там фактически ничего существенного не сделали. Возобновили строительство перехода в 2003 году. Но и после этого работы несколько раз приостанавливали из-за нехватки финансирования. Поэтому дату открытия многократно откладывали.

Поэтому дату открытия многократно откладывали. Конструкция моста – двухъярусное сооружение из трех мостов и эстакад , которые их соединяют. На верхнем ярусе планируют установить шесть полос для движения автотранспорта (по три в одну сторону), на нижнем разместится Подольско-Воскресенская линия метро со станциями "Судостроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка".

, которые их соединяют. На верхнем ярусе планируют установить шесть полос для движения автотранспорта (по три в одну сторону), на нижнем разместится Подольско-Воскресенская линия метро со станциями "Судостроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка". Общая длина моста составит примерно 7,5 километра.

В состав трассы мостового перехода должны войти: