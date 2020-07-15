Молодые работники Национального банка Украины записали видеообращение к Владимиру Зеленскому. В нем призвали президента не допустить уничтожения независимости регулятора.

Видео с обращением к президенту работники НБУ опубликовали в том числе и на своих фейсбук-страницах, сообщает 24 канал.

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В видео они отметили, что не хотят, чтобы их работу игнорировали и указывали, как ее осуществлять.

Работники убеждены, что решения Нацбанка должны оставаться обоснованными и не зависеть от политических предпочтений.

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