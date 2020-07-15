Молодые работники НБУ обратились к Зеленскому: видео
Молодые работники Национального банка Украины записали видеообращение к Владимиру Зеленскому. В нем призвали президента не допустить уничтожения независимости регулятора.
Видео с обращением к президенту работники НБУ опубликовали в том числе и на своих фейсбук-страницах, сообщает 24 канал.
Актуально Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом на должность главы НБУ
В видео они отметили, что не хотят, чтобы их работу игнорировали и указывали, как ее осуществлять.
Работники убеждены, что решения Нацбанка должны оставаться обоснованными и не зависеть от политических предпочтений.
Что известно об отставке Смолия
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ из-за политического давления.
- В ОП отреагировали на такие заявления и отметили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
- МВФ отметил существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством Якова Смолия.
- Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а нардепы 3 июля отставку поддержали.
- После заявления Смолия об отставке гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. По его мнению, власть в Украине действует противоположно тому, как это делают инвесторы.
- Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.
- Среди самых обсуждаемых кандидатов на пост главы НБУ: бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук, председатель Совета НБУ Богдан Данилишин; экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Ломакович. О них рассказал председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Предварительно наиболее вероятным кандидатом считали банкира и председателя Правления государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.