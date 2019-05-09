Молодые люди забросали яйцами серп и молот во Львове: фото

Во Львове на Марсовом поле группа молодых людей забросала яйцами коммунистическую символику – серп и молот. К слову, любая коммунистическая символика запрещена в Украине.

Парней было около 20 человек. Кроме того, что они забросали яйцами серп и молот, парни еще и выкрикивали: "На деревьях вместо листьев будем вешать коммунистов".

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Во Львове на Марсовом поле яйцами забросали серп и молот

Полицейские, со своей стороны составили на них админпротокол и попросили уйти с Марсова поля, пишет местное издание "Гал-инфо".



Марсово поле во Львове охраняет полиция

Между тем, на Марсово поле приходят люди с цветами, но среди них – не много пожилых людей, которые могли участвовать во Второй мировой войне.

Добавим, что 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом. За всеми событиями, происходящими в этот день в Украине, вы можете следить по этой ссылке.

Что такое Марсово поле во Львове? Это советский военный мемориал. Располагается он на улице Мечникова, примыкает с севера к Лычаковскому кладбищу. Изначально это место было частью военного кладбища солдат австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. Среди погребенных были немцы, украинцы, поляки, сербы, чехи, турки, боснийцы. В 1946-1947 годах похороненные были эксгумированы, и на этом месте создали кладбище солдат Советской армии, павших во Второй мировой войне, и войск НКВД, погибших во время карательных операций против мирного населения Галиции и в боях с отделами Украинской повстанческой армии. Постепенно кладбище было заполнено одинаковыми бетонными надгробиями. Официально считают, что количество похороненных составляет 3491. По утверждению историков, количество реально похороненных меньше.