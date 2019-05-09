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      Молодые люди забросали яйцами серп и молот во Львове: фото

      68 Читати новину українською
      Во Львове молодчики на Марсовом поле забросали яйцами серп и молот
      Во Львове молодчики на Марсовом поле забросали яйцами серп и молот / "Гал-Інфо"

      Во Львове на Марсовом поле группа молодых людей забросала яйцами коммунистическую символику – серп и молот. К слову, любая коммунистическая символика запрещена в Украине.

      Парней было около 20 человек. Кроме того, что они забросали яйцами серп и молот, парни еще и выкрикивали: "На деревьях вместо листьев будем вешать коммунистов".

      Читайте также: 9 мая в Украине: неизвестные бросили камни в автобус с людьми возле Кривого Рога

      Молодики, 9 травня, Львів, Марсове поле, яйця, серп і молот,

      Молодики, 9 травня, Львів, Марсове поле, яйця, серп і молот,
      Во Львове на Марсовом поле яйцами забросали серп и молот

      Полицейские, со своей стороны составили на них админпротокол и попросили уйти с Марсова поля, пишет местное издание "Гал-инфо".

      Молодики, 9 травня, Львів, Марсове поле, яйця, серп і молот,
      Марсово поле во Львове охраняет полиция

      Между тем, на Марсово поле приходят люди с цветами, но среди них – не много пожилых людей, которые могли участвовать во Второй мировой войне.

      Добавим, что 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом. За всеми событиями, происходящими в этот день в Украине, вы можете следить по этой ссылке.

      Что такое Марсово поле во Львове? Это советский военный мемориал. Располагается он на улице Мечникова, примыкает с севера к Лычаковскому кладбищу. Изначально это место было частью военного кладбища солдат австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. Среди погребенных были немцы, украинцы, поляки, сербы, чехи, турки, боснийцы. В 1946-1947 годах похороненные были эксгумированы, и на этом месте создали кладбище солдат Советской армии, павших во Второй мировой войне, и войск НКВД, погибших во время карательных операций против мирного населения Галиции и в боях с отделами Украинской повстанческой армии. Постепенно кладбище было заполнено одинаковыми бетонными надгробиями. Официально считают, что количество похороненных составляет 3491. По утверждению историков, количество реально похороненных меньше.

      9 МАЯ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      blog_ava
      День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      сегодня
      16887
      Теги: День Победы 9 мая Новости Украины Новости Львова Криминальные новости
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