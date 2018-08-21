Молодые, но уже опытные: что следует знать о футболистах "Аякса"

В среду, 22 августа, в 22:00 по Киеву "Динамо" сыграет в Амстердаме свой первый из двух матчей плей-офф Лиги чемпионов против "Аякса". Вашему вниманию представление основных игроков красно-белых.

Несмотря на то, что средний возраст футболистов "Аякса" лишь 23,6 лет – большинство игроков команды уже почувствовали вкус суперматчей. В частности, 24 мая 2017 года амстердамцы дошли до финала Лиги Европы, где проиграли "Манчестер Юнайтед" – 0:2.

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Из той команды в нынешнем составе Эрика тен Хага осталась ряд основных футболистов – Андре Онана, Маттейс Где Лигт, Хаким Зийех, Сим Де Йонг, Давид Нерес, Донни Ван де Беек, Каспер Дольберг, Лассе Шьоне и капитан Джоэл Вельтман. Тогда и большинство из этих исполнителей были слишком "сырые" для выигрыша трофеев просто из-за нехватки опыта, но с того времени они лишь продолжили прогрессировать и именно поэтому сейчас много кто называет нынешний "Аякс" – сильнее, чем тот.

Голкипер. Основной вратарь "Аякса" хорошего уровня, хотя и не звездный. 22-летний Андре Онана – воспитанник "Барселоны", игрок национальной сборной Камеруна. В прошлом сезоне Онана пропустил 40 голов в 38 матчах, однако это не мешает ему стоить 15 миллионов евро по версии Transfermarkt.com. Как и большинство футболистов "Барсы" – Андре прекрасно играет ногами.

Защита. Как и положено статусному клубу – оборонительная линия у "Аякса" отличается кадровой стабильностью. В 4 из 5 матчей сезона амстердамцы играли в 4 защитника: Тальяфико – Блинд – где Лигт – Мазрауи. Только 11 августа против "Эраклеса" (1:1) в тен Хага на поле вышел Макс Вьобер, который играл слева на месте Тальяфико.

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Наиболее активным среди защитников есть Мазрауи. Нуссаир скорее выполняет функции латераля – активно поддерживает атаку, умеет обыграть, хорошо подает, имеет хорошую скорость. Футболист сборной Аргентины Тальяфико, в противовес Мазрауи, в атаку ходит не так охотно и является более классическим защитником. Дейли Блинд (рекордный трансфер в истории клуба – 14 миллионов евро) никогда не считался надежным защитником, зато наставник Эрик тен Хаг ценит его за хорошее видение поля, умение начать атаку классным дальним пасом. Где Лигт, в свою очередь, является наиболее сбалансированным защитником "Аякса". В свои 19 лет Маттейс умеет почти все, уже носит капитанскую повязку (пока травмирован Вельтман) в команде и стоит, по данным Transfermarkt.com, 40 миллионов евро.

Полузащита. Подобно к линии обороны, в 4 из 5 матчей нынешнего сезона "Аякс" выходил на поле с одинаковым сочетанием центральных полузащитников. 32-летний Лассе Шьоне (в клубе с 2012 года) и 21-летний Фрэнки де Йонг играют низко и подобно Блинду, являются связующими элементами между защитой и нападением. Другое дело Хаким Зиех. 25-летний футболист сборной Марокко не так хорошо отдает и отбирает, как де Йонг и Шьоне, но является отличным дриблером и спринтером, который может протащить мяч полполя и самовольно нанести завершающий удар.

Нападение. Функции атакующих полузащитников/оттянутых форвардов у "Аякса" традиционно выполняют Душан Тадичта Давид Нерес. Первый летом пришел в команду из "Саутгемптона", где отдал 4 асиста и забил 7 голов в сезоне 2017/18, и больше тяготеет к левому флангу. Бразилец, в свою очередь, больше любит правый фланг, с которого соперникам "божьих сыновей" прошлого сезона пришло 14 голов и 14 результативных передач. Впрочем, к счастью для "Динамо", Нерес в среду вряд ли сыграет, поскольку травмировался 18 августа в игре чемпионата против "Венло".

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На острие атаки у амстердамцев – хорошо известный класс Класс-Ян Хунтелар. 35-летний экс-форвард "Реала", "Милана" и "Шальке" вернулся к "Аякса" летом 2017-го в статусе национальной легенды (второй бомбардир в истории сборной – 42 гола), и с того времени забил 17 мячей. Хунтелар уже не имеет былой скорости и выносливости, однако при нем огромный опыт матчей топового уровня, солидные габариты и отличное чувство момента.

Защитник Максимилиан Вьобер, хавбеки Карел Эйтинг и Донни Ван де Беек и вингер Закария Лабьяд – ближайший резерв Эрика тен Хага.

"Аякс" будет фаворитом, как минимум дома. Амстердамцы значительно сильнее той же "Славии", однако прежде всего сила нидерландского гранда – в атаке. В обороне команда тен Хага далеко не образцовый коллектив и шансы отличиться своим соперникам на старте сезона предоставляет регулярно.

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