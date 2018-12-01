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      Молодым лидером "Карпат" интересуется бельгийский клуб

      31 Читати новину українською
      Марьян Швед
      Марьян Швед

      Полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

      Комментатор Виктор Вацко во время матча между "Арсеналом-Киев" и "Карпатами" рассказал об интересе бельгийского клуба к вингеру "Карпат" Марьяну Шведу.

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      Если бельгийцы замахнуться на форварда сборной Украины, их конкурентом может стать киевское "Динамо", об интересе которого к Шведу стало известно ранее.

      Марьян становился лучшим игроком украинской Премьер-лиги в сентябре и ноябре. Форвард признавал, что клаусула, прописанная в его договоре с львовским клубом, составляет 2 миллиона евро.

      В нынешнем сезоне 21-летний футболист в 16 матчах чемпионата и Кубке Украины забил 8 мячей.

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      Теги: Футбол ФК Карпаты Спорт
      Источник: 24 Канал
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