Жена Павлова в то время отдыхала на море. Мэр на протяжении длительного времени не выходил на связь, поэтому женщина забила тревогу.

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Она попросила проверить, все ли с мужем хорошо. Тело Павлова на веранде дома в селе Вольное обнаружила помощница политика.

Сын мэра живет отдельно от отца, поэтому Павлов находился в доме один.

Примите во внимание! Соседка мэра рассказала, что в день его гибели не слышала выстрела. Кроме того, возле дома политика женщина не видела никого подозрительного.

Гибель Павлова: главное