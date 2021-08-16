Жена Павлова в то время отдыхала на море. Мэр на протяжении длительного времени не выходил на связь, поэтому женщина забила тревогу.
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Она попросила проверить, все ли с мужем хорошо. Тело Павлова на веранде дома в селе Вольное обнаружила помощница политика.
Сын мэра живет отдельно от отца, поэтому Павлов находился в доме один.
Гибель Павлова: главное
- Тело политика выявили 15 августа в селе в Днепропетровской области. Возле погибшего лежало ружье.
- В МВД рассказали, что есть 3 версии трагедии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.
- Президент Владимир Зеленский объявил, что будет держать дело на личном контроле. Уже 16 августа украинский лидер заслушает доклад с первыми результатами расследования. Кроме того, президент выразил соболезнования родным погибшего.