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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Юрий Бутусов

      Момент истины: что Путин готовит для Зеленского?

      876
      Чем Путин будет запугивать Зеленского / cont.ws

      "Нафтогаз" ведет критически важные переговоры по контрактам на транзит газа из РФ, идет мощное давление Кремля, именно сейчас, с 1 января – самый острый момент газовой войны, которую Россия ведет против Украины.

      За этим стоит 5 лет войны в судах, сенсационные исторические победы Украины и "Нафтогаза" над "Газпромом" и всей российской дипломатической машиной, выигрыш 3-х миллиардов в Стокгольмском арбитраже, другие судебные решения, которые навсегда закрывают "Газпрому" и его агентам возврат на украинский газовый рынок и обеспечат Украине субъектность и самостоятельность в энергетической политике, которой у нас не было никогда.

      Актуально: Газовые переговоры: Россия ответила Украине на дату следующей встречи

      И теперь Путин хочет обмануть и запугать президента Владимира Зеленского точно также как в 2005-2009-м Путину удалось запугать и шантажировать президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлию Тимошенко. Тогда мы были гораздо слабей, и пришлось уступить, но сегодня Украина сильна настолько, что может избавиться от колониальной зависимости.

      Декабрь 2019-го – ключевая развязка, месяц, когда завершается контракт на транзит, и именно сейчас российский газовый шантаж работает на максимальных оборотах. Путин намерен обсудить газовую проблему на встрече с президентом Зеленским 9 декабря – наверняка в обмен на освобождение украинских заложников из российских тюрем Путин потребует многое, в том числе уступок и капитуляции в газовом споре.

      Кстати, вызывает удивление, зачем министр энергетики Андрей Оржель сделал заявление о конкурсе на замещение руководства НАК "Нафтогаз". Никакой срочности в этом не было. Контракт завершается в феврале, сейчас зачем это обсуждать? Мне казалось, что министр, как ответственный за формирование энергетической политики, должен в это время всеми силами поддерживать руководство "Нафтогаза" как часть нашей переговорной позиции. Иначе в РФ могут возникнуть иллюзии, что независимая энергетическая политика может быть пересмотрена. Министр обязан говорить, что наши принципы в газовых отношениях с РФ останутся неизменными, несмотря на любые кадровые перемены. Надеюсь, политические руководители задумаются об ответственности за свои слова. Сегодня политикам надо думать своей головой, чтобы не возникло впечатления, что твоей головой думает кто-то другой. Например, враг. Надо думать, чтобы случайно не стать предателем.

      Читайте также: Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Владимир Путин Публикации Газовый конфликт
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