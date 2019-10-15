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      Момент смертельного обвала крыши во время религиозной службы в Перу попал на видео

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      В Перу обвалилась крыша во время религиозной службы: 6 погибших и 40 раненых
      В Перу обвалилась крыша во время религиозной службы: 6 погибших и 40 раненых

      В городе Уанкайо, который располагается в центральной части Перу, произошло обрушение крыши общественного здания. В это время здесь местные жители праздновали день святого Франциска Ассизского.

      В результате инцидента по меньшей мере 6 человек погибли и около 40 получили ранения, передает местное издание La República.

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      По данным издания, инцидент случился около 17:00 по местному времени в заведении Dos Estrellas. В это время здесь проходила религиозная церемония в память о католическом святом Франциске Ассизском.

      Предварительно, причиной обвала металлических листов кровли стали сильные дожди и град.

      Заметим, что количество жертв может возрасти, поскольку под завалами еще оставались люди. Кроме того, сложности спасателям добавляла темнота и вероятность новых обвалов, поэтому спасательная операция была приостановлена до утра.

      Местные власти говорят, что готовятся действия против собственника помещения, поскольку он не имел необходимых разрешений.

      Похожая трагедия недавно произошла в американском Новом Орлеане, правда здесь обвалился 18-этажный отель. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек и еще двое человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, 18 пострадавших были госпитализированы. 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Перу
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