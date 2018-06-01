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Монатик и Маша Ефросинина спели забавную песню: видео

75 Читати новину українською
Маша Ефросинина и Монатик спели песню
Маша Ефросинина и Монатик спели песню / Фото из соцсетей

Сегодня, 1 июня, в Украине отмечают день защиты детей. Певец Монатик и телеведущая Маша Ефросинина решили ориганльно поздравить всех, спев тематическую песню.

Украинские звезды спешат поздравить поклонников с Днем защиты детей. Одни подошли к этому делу со всей серьезностью. Так, Джамала впервые едва не показала, как выглядит ее новорожденный сын Эмир-Рахман, а участники группы The Hardkiss показали волшебное фото с совместного семейного отдыха.

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Но самыми оригинальными в поздравлениях были певец Монатик и телеведущая Маша Ефросинина. Звезды исполнили песню с приветственными словами. В начале ролика Маша Єфрсинина стоит перед камерой сама. Сразу после представления Монатика певец забавно появляется в кадре. Обе звезды исполнили рэп-поздравление, которое выглядело очень забавно.

Мы можем заниматься тысячей дел, ставить перед собой большие цели, падать и подниматься... Но есть те, без кого все это не имеет значения – наши дети! Папа Дима и мама Маша поздравляют всех с Днем защиты детей,
– написала Маша Ефросинина.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Дети Монатик
Источник: 24 Канал
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