Монатик и Маша Ефросинина спели забавную песню: видео

Сегодня, 1 июня, в Украине отмечают день защиты детей. Певец Монатик и телеведущая Маша Ефросинина решили ориганльно поздравить всех, спев тематическую песню.

Украинские звезды спешат поздравить поклонников с Днем защиты детей. Одни подошли к этому делу со всей серьезностью. Так, Джамала впервые едва не показала, как выглядит ее новорожденный сын Эмир-Рахман, а участники группы The Hardkiss показали волшебное фото с совместного семейного отдыха.

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Допис, поширений The HARDKISS (@val_hardkiss) 1 Чер 2018 р. о 2:06 PDT

Но самыми оригинальными в поздравлениях были певец Монатик и телеведущая Маша Ефросинина. Звезды исполнили песню с приветственными словами. В начале ролика Маша Єфрсинина стоит перед камерой сама. Сразу после представления Монатика певец забавно появляется в кадре. Обе звезды исполнили рэп-поздравление, которое выглядело очень забавно.

Мы можем заниматься тысячей дел, ставить перед собой большие цели, падать и подниматься... Но есть те, без кого все это не имеет значения – наши дети! Папа Дима и мама Маша поздравляют всех с Днем защиты детей,

– написала Маша Ефросинина.