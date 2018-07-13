Монатик и Надя Дорофеева сняли клип в Ницце: первые кадры

Певцы Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева, которые представили поклонникам совместную песню "Глубоко", уже приступили к съемкам клипа на нее.

Съемки проходили на Лазурном побережье. Во время съемок клипа Дмитрий и Надя также попозировали для фотосессии JetSetter.

Читайте также: Надежда Дорофеева показала сексуальные фото в купальнике

Дорофеева снялась в роскошном вечернем платье, а также в купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.



Монатик и Надя Дорофеева – "Глубоко": видео

Надя Дорофеева

А образы Монатика состояли из элегантного костюма и даже халата.

Дмитрий Монатик