Монатик и Надя Дорофеева сняли клип в Ницце: первые кадры
Певцы Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева, которые представили поклонникам совместную песню "Глубоко", уже приступили к съемкам клипа на нее.
Съемки проходили на Лазурном побережье. Во время съемок клипа Дмитрий и Надя также попозировали для фотосессии JetSetter.
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Дорофеева снялась в роскошном вечернем платье, а также в купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Монатик и Надя Дорофеева – "Глубоко": видео
Надя Дорофеева
А образы Монатика состояли из элегантного костюма и даже халата.
Дмитрий Монатик
Источник: 24 Канал
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