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Монатик и железнодорожный вокзал: Фреймут опубликовала новые фото со съемок шоу "Оля"

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Оля Фреймут на Окружной во время съемок шоу
Оля Фреймут на Окружной во время съемок шоу "Оля" / Instagram

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая неоднократно отмечалась скандальными выходками, продолжает интриговать соцсети новыми фото со съемок телевизионного шоу "Оля".

Об этом Фреймут сообщает на своих страницах в соцсетях.

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"Съемки "Оля". Делать людей счастливыми", – говорится в подписи к фото к официальному Telegram-каналу Фреймут.

оля фреймут на зйомках шоу
Оля Фреймут во время съемок шоу "Оля"

оля фреймут на зйомках шоу
Оля Фреймут во время съемок шоу "Оля"

Кроме того, в Instagram известная телеведущая опубликовала фото с певцом Монатиком во время съемок.

Ольга Фреймут з Монатіком на зйомках шоу
Ольга Фреймут с Монатик на съемках шоу "Оля"

 

Зйомки проекту «Оля» на Окружній. Буде весело!

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Ольга Фреймут отметилась новой скандальной выходкой: она пришла к Верховной Раде с корзиной, в которой были живые котята и пыталась раздать животных в рамках нового проекта "Оля".

Такой поступок Фреймут изрядно разгневал сеть, многие написали, что это издевательство над котятами. По словам очевидцев, телеведущая просто "пихала" животных всем незнакомым прохожим под Верховной Радой.

Что такое шоу "Оля"?
Это первая украинская адаптация популярного в Америке "Шоу Эллен ДеДженерес" с Ольгой Фреймут в главной роли. Украинцы смогут увидеть программу уже осенью 2018 года.

Теги: Новости Украины LifeStyle Ольга Фреймут Монатик
Источник: 24 Канал
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