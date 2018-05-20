Монатик исполнил первую украиноязычную песню: яркое видео выступления

Популярный украинский певец Монатик поразил поклонников необычным выступлением на церемонии вручения премий "Золотая жар-птица". Артист исполнил композицию "Этот день".

Как известно, 19 мая в Киеве состоялась церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица". Десятки отечественных артистов пришли в столичный Дворец "Украина", где 12 вокалистов получили статуэтки в форме пера.

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Во время светского мероприятия на главной сцене выступили Настя Каменских, Гайтана, Tayanna, Александр Пономарев, "С. К. А. И.", "Без ограничений", Тамерлан и Алена, Kadnay, "Время и Стекло", "Mozgi" Michelle Andrade, Ирина Федишин, "The Hardkiss", Sonya Kay и Наталка Карпа. Свою новую песню "Цей день" представил и певец Монатик.

Выступление артиста был удивительным. Монатик, который, кроме вокальной карьеры, занимался танцами, продемонстрировал яркий номер. Известно, что песню "Цей день" артист записал с легендарной Ниной Матвиенко. Однако на сцене певица не появилась, зато ее заменили голограммы с выступления. Необычное выполнение и появление Нины Матвиенко вызвало шквал аплодисментов у звездных зрителей.

Смотрите видео выступления Монатик с песней "Цей день":

Что такое "Золотая жар-птица"?

Национальная музыкальная премия, которая направлена на определение лучших исполнителей в музыкальной индустрии. Награда была основана в 1995 году компанией "Таврийские Игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля. Престижные награды имеют вид пера золотой жар-птицы. Их получат певцы в 12 номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, новые имена, баллада года, прорыв года, народный хит, дэнс-хит и инди.