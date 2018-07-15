Монатик показал зажигательные танцы с известным клипмейкером: видео

Дмитрий Монатик, более известный как Монатик, на странице своего блога в Insrtagram показал горячие танцы с режиссером Таней Муиньо.

Украинский певец Монатик славится своими танцевальными навыками. Во время своих концертов артист то и делает, что стильно подтанцовывает под свои зажигательные хиты. Однако не только сам умеет зажечь зрителей, но и с волшебными помощницами.

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Так, во время концерта в Одессе артист пригласил на сцену популярного клипмейкера Таню Муиньо. Талантливый режиссер неоднократно сотрудничала с артистом, в частности, при создании видеоработ к песням "Vitamin D" и "То, от чего без ума".

Мечты сбываются! Таня Муиньо, ты гений без преувеличений, и я так давно хотел зажечь с тобой на одной сцене,

– написал Монатик.

На сцене очаровательная Таня появилась в стильном мини-платье. Режиссер засветила стройные ноги и горячо станцевала под песню "Мокрая". От зажигательного тверка Монатик аж на некоторые секунды прекратил петь, что выглядело на видео довольно забавно.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 15 Лип 2018 р. о 12:00 PDT