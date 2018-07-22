15:40
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • понедельник
    22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Монатик показал зажигательный танец с Надей Дорофеевой: видео

158 Читати новину українською
Монатик и Надежда Дорофеева
Монатик и Надежда Дорофеева / Фото из открытых источников

Певец Монатик станцевал зажигательные па с Надей Дорофеевой. Соответствующее видео появилось на Instagram-страницах артистов.

Не прошло и недели со дня презентации первого совместного клипа Монатика и Надежды Дорофеевой на песню "Глубоко", как популярные вокалисты порадовали поклонников еще одним роликом. Горячий дуэт станцевал не менее зажигательный танец.

Читайте также: Монатик показал зажигательные танцы с известным клипмейкером: видео

Станцевали Монатик и Надежда Дорофеева перед камерой. Артисты повторили постановку хореографа Дениса Стульникова. Оба певца надели стильные спортивные вещи, что выглядело очень эффектно. Ритмичные движения и пластичность Монатика и Надежды Дорофеевой ошеломили их поклонников.

Первая финальная репетиция с Надеждой Дорофеевой. В честь 2 миллионов просмотров на YouTube (клипа "Глубоко", – 24),
– написал Монатик.

 

 

Почти 300 тысяч пользователей сети лайкнули сообщение Монатика. "Очень стильно", "Замечательный тандем", "Талантливые люди талантливы во всем", "Потрясающе", – не сдерживали восторга поклонники артиста.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук