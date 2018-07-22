Монатик показал зажигательный танец с Надей Дорофеевой: видео

Певец Монатик станцевал зажигательные па с Надей Дорофеевой. Соответствующее видео появилось на Instagram-страницах артистов.

Не прошло и недели со дня презентации первого совместного клипа Монатика и Надежды Дорофеевой на песню "Глубоко", как популярные вокалисты порадовали поклонников еще одним роликом. Горячий дуэт станцевал не менее зажигательный танец.

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Станцевали Монатик и Надежда Дорофеева перед камерой. Артисты повторили постановку хореографа Дениса Стульникова. Оба певца надели стильные спортивные вещи, что выглядело очень эффектно. Ритмичные движения и пластичность Монатика и Надежды Дорофеевой ошеломили их поклонников.

Первая финальная репетиция с Надеждой Дорофеевой. В честь 2 миллионов просмотров на YouTube (клипа "Глубоко", – 24),

– написал Монатик.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Лип 2018 р. о 1:26 PDT

Почти 300 тысяч пользователей сети лайкнули сообщение Монатика. "Очень стильно", "Замечательный тандем", "Талантливые люди талантливы во всем", "Потрясающе", – не сдерживали восторга поклонники артиста.