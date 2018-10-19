Монатик представил новую зажигательную песню "Зашивает душу"
Популярный украинский певец Монатик представил новый трек, который уже завоевывает сеть. Анонсированная песня "Зашивает душу" стала одной из самых ожидаемых новинок в Украине.
Сейчас артист опубликовал lyric-видео к ритмичной песне, вошедшей в третий студийный альбом Монатика. По словам певца, трек был создан с "любовью и ритмом".
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Композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет целой и невредимой, а крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом,
– написал Монатик.
Известно, что вскоре певец представит официальный клип к песне "Зашивает душу". Ролик Монатик снимал в Венеции, а несколько кадров из романтического города появилось в его lyric-видео. Режиссером нового видео певца стала Таня Муиньо, которая неоднократно сотрудничала с артистом. Для Монатика она сняла видео к песням "Vitamin D" и "То, от чего без ума".
Слушайте новую песню Монатика "Зашивает душу" (lyric-видео):
Монатик "Зашивает душу": текст новой песни
Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.
Оба бешенные – третий найти, разве расслабить все зажимы.
Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.
Припев:
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.
А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.
Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Припев:
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Каждый миг... Радугу на вкус, насобираю морщин.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Чёрт с ними, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.
Припев:
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?