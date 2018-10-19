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      Монатик представил новую зажигательную песню "Зашивает душу"

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      Монатик - Зашивает душу: текст песни и слушать онлайн новинку 2018
      Монатик - Зашивает душу: текст песни и слушать онлайн новинку 2018 / Скриншот

      Популярный украинский певец Монатик представил новый трек, который уже завоевывает сеть. Анонсированная песня "Зашивает душу" стала одной из самых ожидаемых новинок в Украине.

      Сейчас артист опубликовал lyric-видео к ритмичной песне, вошедшей в третий студийный альбом Монатика. По словам певца, трек был создан с "любовью и ритмом".

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      Композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет целой и невредимой, а крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом,
      – написал Монатик.

      Известно, что вскоре певец представит официальный клип к песне "Зашивает душу". Ролик Монатик снимал в Венеции, а несколько кадров из романтического города появилось в его lyric-видео. Режиссером нового видео певца стала Таня Муиньо, которая неоднократно сотрудничала с артистом. Для Монатика она сняла видео к песням "Vitamin D" и "То, от чего без ума".

      Слушайте новую песню Монатика "Зашивает душу" (lyric-видео):

       

      Монатик "Зашивает душу": текст новой песни

      Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.
      Оба бешенные – третий найти, разве расслабить все зажимы.
      Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
      Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.

      Припев:
      Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
      Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

      Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.
      А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.
      Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.
      Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

      Припев:
      Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
      Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
       

      Каждый миг... Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Бог с ним, они того стоят с тобою.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Бог с ним, они того стоят с тобою.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Чёрт с ними, они того стоят с тобою.
      Радугу на вкус, насобираю морщин.
      Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.
       

      Припев:
      Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
      Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?
      Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

      Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Монатик
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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