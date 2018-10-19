Популярный украинский певец Монатик представил новый трек, который уже завоевывает сеть. Анонсированная песня "Зашивает душу" стала одной из самых ожидаемых новинок в Украине.

Сейчас артист опубликовал lyric-видео к ритмичной песне, вошедшей в третий студийный альбом Монатика. По словам певца, трек был создан с "любовью и ритмом".

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Композиция "Зашивает душу" провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет целой и невредимой, а крыша на месте. Сделано с любовью и ритмом,

– написал Монатик.

Известно, что вскоре певец представит официальный клип к песне "Зашивает душу". Ролик Монатик снимал в Венеции, а несколько кадров из романтического города появилось в его lyric-видео. Режиссером нового видео певца стала Таня Муиньо, которая неоднократно сотрудничала с артистом. Для Монатика она сняла видео к песням "Vitamin D" и "То, от чего без ума".

Слушайте новую песню Монатика "Зашивает душу" (lyric-видео):

Монатик "Зашивает душу": текст новой песни

Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.

Оба бешенные – третий найти, разве расслабить все зажимы.

Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.



Припев:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?



Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.

А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.

Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Припев:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?



Каждый миг... Радугу на вкус, насобираю морщин.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Чёрт с ними, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.



Припев:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?