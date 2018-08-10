Монатик растрогал нежным приветствием жены с днем рождения

Певец Монатик – один из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, кто тщательно скрывает свою семью от общественности. Но обойти вниманием день рождения своей любимой Ирины он не смог, поэтому публично поздравил ее с праздником.

Монатик умеет быть романтичным не только на сцене. Для своей очаровательной жены он подобрал особые слова, которые впоследствии появились в его блоге. Стихотворение сразу же растрогало пользователей сети.

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Монатик и его жена Ирина / архивное фото

"Даже если упадёт небо

И следы все заметёт снегом,

Если время посмеет твоё имя забыть...

Даже если земля погаснет

И на ней теперь ни души нет...

Я тебя не забуду...

Я тебя найду...

Я тебя не забуду...

Я тебя найду...

Я тебя не забуду и буду любить!

Я тебя догоню и буду любить!", – написал певец.

К стихотворному поздравлению Монатик добавил слова благодарности своей жене Ирине, ведь именно она помогала артисту преодолеть трудности, которые возникали во время его карьеры.

Спасибо за каждое мгновение, за вечность, каждую мысль, стихотворение и песню. Ты в моей голове их создаешь! С днем рождения, моя драгоценная и любимая I.V.,

– трогательно написал Монатик.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 10 Сер 2018 р. о 2:23 PDT

Отметим, что Монатик женат на Ирине Демичивой. У пары есть двое сыновей. Артист в недавнем интервью впервые признался, что его жена – самый близкий человек, который поддерживал певца на всех этапах создания карьеры. Слова Ирины и ее мнение – это вдохновение для Монатика и лучшая мотивация. В общении с журналистами певец подытожил, что несмотря на все сложности жизни, он всегда может положиться на свою жену и полностью довериться ей.