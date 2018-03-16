14:18
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Monatik упал со сцены прямо во время концерта: курьезное видео

770 Читати новину українською
Monatik упал со сцены прямо во время концерта в Минске
Monatik упал со сцены прямо во время концерта в Минске / Фото из открытых источников

Украинский популярный певец Монатик, который был звездным тренером на проекте "Голос. Дети" неожиданно упал со сцены во время концерта в Минске.

Соответствующим курьезным видео певец поделился на своей странице в Instagram.

Читайте также: Монатик похвастался яркими фото с отдыха в Америке

"Минск звучит потрясающе. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", – написал артист.

На видео видно, как певец так увлекся танцем, что не увидел препятствие и упал со сцены. Однако Монатик быстро поднялся и продолжил выступление.

Также певец поставил к посту хэштеги #упали в любовь #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Курьезные новости Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
сегодня, 13:37 Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
377
Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
сегодня, 13:57 Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
117
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук