Monatik упал со сцены прямо во время концерта: курьезное видео
Украинский популярный певец Монатик, который был звездным тренером на проекте "Голос. Дети" неожиданно упал со сцены во время концерта в Минске.
Соответствующим курьезным видео певец поделился на своей странице в Instagram.
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"Минск звучит потрясающе. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", – написал артист.
На видео видно, как певец так увлекся танцем, что не увидел препятствие и упал со сцены. Однако Монатик быстро поднялся и продолжил выступление.
Также певец поставил к посту хэштеги #упали в любовь #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.
Источник: 24 Канал
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