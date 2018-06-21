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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Монатик в компании моделей снялся для обложки глянца: фото

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Дмитрий Монатик (Monatik)
Дмитрий Монатик (Monatik) / Фото из Іnstagram

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) украсил украинскую версию модного журнала Marie Claire. Компанию артисту составили топ-модель Элла Кандыба и Эвелина Мамбетова.

Монатик и модели позировали перед объективом Сергея Васильева, а слоган главной съемки номера – let's Party!

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Артист поблагодарил команду журнала за возможность стать первым мужчиной на обложке украинской версии издания.

 

Элла Кандыба также отметила, что обложка для Marie Claire Ukraine тоже стала для нее первой.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Монатик Мода
Источник: 24 Канал
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