Монатик в компании моделей снялся для обложки глянца: фото
Популярный украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) украсил украинскую версию модного журнала Marie Claire. Компанию артисту составили топ-модель Элла Кандыба и Эвелина Мамбетова.
Монатик и модели позировали перед объективом Сергея Васильева, а слоган главной съемки номера – let's Party!
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Артист поблагодарил команду журнала за возможность стать первым мужчиной на обложке украинской версии издания.
Элла Кандыба также отметила, что обложка для Marie Claire Ukraine тоже стала для нее первой.
Источник: 24 Канал
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