Со среды, 3 июня, в Украине вводится в оборот монета номиналом 10 гривен. Она должна постепенно заменить бумажную купюру.

Монета номиналом в 10 гривен станет последней в обновлении банкнотно-моментного ряда гривны, сообщили в Национальном банке Украины. До этого видоизменили моменты в 1 и 2 гривны, а также добавили монету номиналом в 5 гривен.

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Как будет выглядеть новая 10-гривневая монета

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.



Вид новой 10-гривневой монеты / НБУ

Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г.



Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.



Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и ребро) новая 10-гривневая монета существенно отличается от обиходных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Смотрите видео о новой 10-гривневой монете

Нужно ли менять бумажные гривны на монеты

Специально менять банкноты номиналом 10 гривен на монеты не нужно. И купюры, и монеты будут одновременно находиться в обороте, ими можно будет рассчитываться все время. Так, как сейчас это происходит с банкнотами номиналом в 1, 2 и 5 гривен.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 миллиона банкнот номиналом 10 гривен. На первом этапе Национальный банк планирует ввести в оборот свыше 5 миллионов 10-гривневых монет.

Какие гривны теперь будут в Украине

Новая монета в 10 гривен должна постепенно вытеснить купюру соответствующего номинала. Следовательно, в Украине в номинальном ряде гривны останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).



1, 2, 5 и 10-гривневые монеты в Украине / НБУ



Как выглядят бумажные гривны в Украине / НБУ