Монета с легендарным украинским актером появится в Украине: фото

Национальный банк Украины представил новую монету, посвященную выдающемуся украинскому актеру и режиссеру Панасу Саксаганскому.

На сайте Национального банка Украины указано, что монета выйдет номиналом 2 гривны.

Читайте также: Куда украинцы больше всего перечислили денег: ответ Нацбанка

На аверсе монеты изображены любимое кресло актера, на котором лежит шляпа, а также силуэт актера с маской в руке.





Аверс новой монеты

На реверсе монеты размещен зеркальный абрис актера, который держит маску с лицом в руке. В НБУ объяснили, что это символизирует его талант перевоплощения.

Реверс новой украинской монеты

Также такая стилизованная композиция символизирует выражение Саксаганского: "Каждый человек хочет казаться не тем, чем он есть. Я знаю хорошо это, а потому портрет свой я рисовать не стану... Переживать и горькое, и сладкое, видеть и свет, и тьму жизни и не окрасить все собственным настроением – не всякому дано...".

Что известно про Панаса Саксаганского?Саксаганский известен не только как актер, а также как талантливый драматург, педагог и один из корифеев украинского бытового театра.



За свою творческую жизнь он создал множество сценических образов комедийного и драматического репертуара, которые стали известными по всей территории Украины: Голохвостый ("За двумя зайцами" Михаила Старицкого), Копач ("Сто тысяч" Ивана Карпенко-Карого), Карась ("Запорожец за Дунаем" Семена Гулак-Артемовского) и др.



Славу украинцу принесла также его режиссерская деятельность. Он является создателем комедий "Лицемеры" и "Шантрапа".