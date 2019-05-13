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      Монета с легендарным украинским актером появится в Украине: фото

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      Новая монета появится в Украине
      Новая монета появится в Украине / Фото из открытых источников

      Национальный банк Украины представил новую монету, посвященную выдающемуся украинскому актеру и режиссеру Панасу Саксаганскому.

      На сайте Национального банка Украины указано, что монета выйдет номиналом 2 гривны.

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      На аверсе монеты изображены любимое кресло актера, на котором лежит шляпа, а также силуэт актера с маской в руке.

      монета нацбанк

      Аверс новой монеты

      На реверсе монеты размещен зеркальный абрис актера, который держит маску с лицом в руке. В НБУ объяснили, что это символизирует его талант перевоплощения.

      нова монета

      Реверс новой украинской монеты

      Также такая стилизованная композиция символизирует выражение Саксаганского: "Каждый человек хочет казаться не тем, чем он есть. Я знаю хорошо это, а потому портрет свой я рисовать не стану... Переживать и горькое, и сладкое, видеть и свет, и тьму жизни и не окрасить все собственным настроением – не всякому дано...".

      Что известно про Панаса Саксаганского?Саксаганский известен не только как актер, а также как талантливый драматург, педагог и один из корифеев украинского бытового театра.

      За свою творческую жизнь он создал множество сценических образов комедийного и драматического репертуара, которые стали известными по всей территории Украины: Голохвостый ("За двумя зайцами" Михаила Старицкого), Копач ("Сто тысяч" Ивана Карпенко-Карого), Карась ("Запорожец за Дунаем" Семена Гулак-Артемовского) и др.

      Славу украинцу принесла также его режиссерская деятельность. Он является создателем комедий "Лицемеры" и "Шантрапа".

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      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Новости культуры
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