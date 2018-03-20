21:28
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?

76 Читати новину українською
Монетизация льгот на проезд
Монетизация льгот на проезд / 24 Канал

14 марта Кабмин утвердил замену льгот на проезд денежными компенсациями. Это касается всех видов транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Теперь люди вместо бесплатного проезда получат деньги, которыми будут расплачиваться.

Монетизация льгот на проезд заработает через 2 месяца. Доработать соответствующее постановление должно Минсоцполитики.

Воспользуются ли льготники услугой? Как будут начисляться деньги? Кому выгодно нововведение? На эти вопросы отвечали эксперты на пресс-конференции в Голос.ua.

Читайте также: Монетизация льгот для проезда в транспорте: объяснение министра Розенко

Каким будет размер ежемесячной выплаты?

Размер денежных выплат будет определяться путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок. Его будут утверждать областные государственные администрации.

По городскому транспорту возмещения составит примерно 210 грн. По пригородным и междугородным перевозкам ситуация иная. Коэффициент начисления составит 20%. Льготники получат не 210 грн, а 250. Один человек сможет проехать раз в месяц или осуществить 12 поездок в год бесплатно,
– прогнозирует директор консалтинговой компании "William Invest Expert", эксперт по вопросам транспорта Виктор Медведь.

Эксперт по транспортным вопросам Виктор Медведь

Читайте также: Рева анонсировал изменения правил начисления субсидий в Украине

Однако правительство никаких ограничений в 30 поездок в месяц не утверждало, а лишь утвердило минимальные социальные нормы. Речь идет о гарантии, ниже которой местные органы самоуправления не имеют права рассчитывать монетизированную выплату льготнику. Об этом сообщает директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

В Киевсовете отмечали, что количество поездок увеличат в разы, добавил он.

Состоится ли монетизация?

От органов местного самоуправления будет зависеть, состоится ли монетизация льгот на проезд в полном объеме.

Можем получить ситуацию, когда горсоветы не смогут выполнить монетизацию льгот на проезд полностью, потому что просто не будет достаточно средств в бюджете,
– говорит эксперт.

Почему возмещения получат не все?

Сначала должна пройти верификация лиц, которые будут получать льготы, отметил Медведь. То есть льготники должны подтвердить, что действительно имеют право на возмещение услуг.

Монетизація пільг на проїзд

Монетизация льгот на проезд: как это будет работать

По его мнению, если процедура верификации будет достаточно сложной, а выгода – маленькой, то многие льготники вообще останутся без денежных выплат.

Если будут сложности с верификацией, 80 или 90% людей откажутся от оформления льгот. И государство просто оставит средства себе. Это рассчитано на экономию бюджетных средств и продиктовано прежде всего политикой либерализации экономики. В дальнейшем никаких льгот не будет. В перспективе все будет по жестким рыночным требованиям,
– комментирует эксперт по транспортным вопросам.

Перевозчики – однозначно в выигрыше

"И для перевозчика плюс, и для пассажиров, потому что деньги берутся из бюджета на выдачу и на покрытие субвенций. Надо было сделать монетизацию еще лет 15 назад", – считает Назаренко.

Владимир Назаренко – директор компании "Трансгруп"

А вот Виктор Медведь утверждает, что в выигрыше будут только перевозчики.

С точки зрения перевозчика, монетизация – 100% положительное явление. Потому что ему неважно, пользуется потребитель услугой. У него платный проезд. Льгот нету. Все. Минимум 10 процентов – прогнозируемый рост выручки перевозчиков,
– комментирует эксперт.

Что надо доработать правительству?

Упрощение процедуры оформления монетизации льгот на проезд – задача номер один для Минсоцполитики сегодня.

"Верификация должна проходить в максимально простом виде, чтобы не только перевозчики выиграли, но и льготники. Мы понимаем, что большинство льготников – пенсионеры. Для них оформление субсидий – психологическая травма. А если еще и заниматься оформлением дополнительных льгот ... Многие этого просто не будут делать", – считает Медведь.

Предложенная система монетизации неплохая. Вопрос в том, насколько она будет эффективно реализована и в полном ли объеме,
– акцентирует Назаренко.

Читайте также: В Украине заработал сайт для отслеживания цен на продукты

Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Украины Пенсіонери Транспорт Статьи Публикации Кабинет Министров Украины Деньги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
сегодня, 21:01 Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
Катерина Петренко 75
Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
сегодня, 19:01 Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
Яніна Ткачук 183
Таким вы еще его не видели: в сети опубликовали редкие фото из жизни Путина
сегодня, 20:09 Таким вы еще его не видели: в сети опубликовали редкие фото из жизни Путина
561
Цель обысков на
сегодня, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 770
Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
сегодня, 16:00 Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
Павло Казарін 917
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук