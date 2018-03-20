Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?

14 марта Кабмин утвердил замену льгот на проезд денежными компенсациями. Это касается всех видов транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Теперь люди вместо бесплатного проезда получат деньги, которыми будут расплачиваться.

Монетизация льгот на проезд заработает через 2 месяца. Доработать соответствующее постановление должно Минсоцполитики.

Воспользуются ли льготники услугой? Как будут начисляться деньги? Кому выгодно нововведение? На эти вопросы отвечали эксперты на пресс-конференции в Голос.ua.

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Каким будет размер ежемесячной выплаты?

Размер денежных выплат будет определяться путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок. Его будут утверждать областные государственные администрации.

По городскому транспорту возмещения составит примерно 210 грн. По пригородным и междугородным перевозкам ситуация иная. Коэффициент начисления составит 20%. Льготники получат не 210 грн, а 250. Один человек сможет проехать раз в месяц или осуществить 12 поездок в год бесплатно,

– прогнозирует директор консалтинговой компании "William Invest Expert", эксперт по вопросам транспорта Виктор Медведь.

Эксперт по транспортным вопросам Виктор Медведь

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Однако правительство никаких ограничений в 30 поездок в месяц не утверждало, а лишь утвердило минимальные социальные нормы. Речь идет о гарантии, ниже которой местные органы самоуправления не имеют права рассчитывать монетизированную выплату льготнику. Об этом сообщает директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

В Киевсовете отмечали, что количество поездок увеличат в разы, добавил он.

Состоится ли монетизация?

От органов местного самоуправления будет зависеть, состоится ли монетизация льгот на проезд в полном объеме.

Можем получить ситуацию, когда горсоветы не смогут выполнить монетизацию льгот на проезд полностью, потому что просто не будет достаточно средств в бюджете,

– говорит эксперт.

Почему возмещения получат не все?

Сначала должна пройти верификация лиц, которые будут получать льготы, отметил Медведь. То есть льготники должны подтвердить, что действительно имеют право на возмещение услуг.

Монетизация льгот на проезд: как это будет работать

По его мнению, если процедура верификации будет достаточно сложной, а выгода – маленькой, то многие льготники вообще останутся без денежных выплат.

Если будут сложности с верификацией, 80 или 90% людей откажутся от оформления льгот. И государство просто оставит средства себе. Это рассчитано на экономию бюджетных средств и продиктовано прежде всего политикой либерализации экономики. В дальнейшем никаких льгот не будет. В перспективе все будет по жестким рыночным требованиям,

– комментирует эксперт по транспортным вопросам.

Перевозчики – однозначно в выигрыше

"И для перевозчика плюс, и для пассажиров, потому что деньги берутся из бюджета на выдачу и на покрытие субвенций. Надо было сделать монетизацию еще лет 15 назад", – считает Назаренко.

Владимир Назаренко – директор компании "Трансгруп"

А вот Виктор Медведь утверждает, что в выигрыше будут только перевозчики.

С точки зрения перевозчика, монетизация – 100% положительное явление. Потому что ему неважно, пользуется потребитель услугой. У него платный проезд. Льгот нету. Все. Минимум 10 процентов – прогнозируемый рост выручки перевозчиков,

– комментирует эксперт.

Что надо доработать правительству?

Упрощение процедуры оформления монетизации льгот на проезд – задача номер один для Минсоцполитики сегодня.

"Верификация должна проходить в максимально простом виде, чтобы не только перевозчики выиграли, но и льготники. Мы понимаем, что большинство льготников – пенсионеры. Для них оформление субсидий – психологическая травма. А если еще и заниматься оформлением дополнительных льгот ... Многие этого просто не будут делать", – считает Медведь.

Предложенная система монетизации неплохая. Вопрос в том, насколько она будет эффективно реализована и в полном ли объеме,

– акцентирует Назаренко.

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