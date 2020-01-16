Монетизация субсидий и льгот в 2020 году: как это работает

Монетизация субсидий в Украине существенно не изменится в 2020 году. Украинцы в дальнейшем будут получать субсидии или наличными на руки, или деньгами на карту. Однако в этом году можно будет в любое время подать заявление на наличную форму субсидий на коммунальные услуги, а не до 15 октября, как было раньше.

Как будет работать монетизация субсидий в 2020 году

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Безналичная

"Ощадбанк" автоматически создает учетную запись получателя льгот, на которую начисляются деньги. Оттуда деньги автоматически списываются на оплату комуслуг. Если размер денег на субсидию удастся сэкономить, то после окончания отопительного сезона эти деньги можно наличными снять со счета в банке.

Наличная

В одном из 38 банков (или через выплатные объекты "Укрпочты") можно открыть счет, на который ежемесячно будут поступать деньги. Далее этими деньгами надо самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Как оформить наличную монетизацию субсидий

Надо обратиться с заявлением в управление соцзащиты и предоставить реквизиты счета в банке. Список банков можно посмотреть по ссылке.

У кого нет счетов в банках, могут получить деньги через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Заметим, что те, у кого есть долги за коммунальные услуги, не имеют права на наличную монетизации. Поэтому будут получать субсидию на безналичный счет в "Ощадбанке".

Те, кто получал субсидии раньше и у кого за последний год в семье или финансовом положении не произошло никаких изменений, могут не подавать документы на монетизацию повторно.

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Формула начисления пени за несвоевременную уплату комуслуг / Инфографика 24 канала