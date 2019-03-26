19:11
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Монетизация субсидий: Сколько денег выплачено и как их будут контролировать

      58 Читати новину українською
      Монетизированную субсидию получили более 3 миллионов семей
      Монетизированную субсидию получили более 3 миллионов семей / НБУ

      Монетизированные субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг получили 3,4 миллиона семей. Всего это 5,7 миллиарда гривен. Об этом 24 каналу сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

      Министр уверяет, что система монетизации заработала без сбоев. На вопрос, как правительство будет контролировать, чтобы монетизированные субсидии были потрачены именно на оплату коммунальных услуг, Рева отметил, что эта оплата – это дело отношений между потребителями и поставщиками услуг. Сейчас в Кабмине работают над инструментами для контроля за реальной оплатой коммунальных услуг наличными.

      Читайте также: Что делать с неиспользованной субсидией

      У нас будет инструментарий для контроля за процессом оплаты коммунальных услуг. С одной стороны, а с другой – если человек сэкономил, это его собственные средства,
      – отметил министр.

      Рева убежден, что монетизация поможет развить рыночные отношения между потребителями и поставщиками услуг в сфере ЖКХ. А также будет способствовать ответственности за эффективное использование ресурсов, за качество ресурса и честные начисления за потребленное. "Если потребитель оплачивает полную стоимость услуги, то он имеет право требовать, чтобы горячая вода, например, была действительно горячей, а не едва теплой", – добавил министр.

      Читайте также: Субсидия наличными: какое наказание ждет должников

      blog_ava
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      сегодня
      4817
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство социальной политики ЖКХ Субсидии
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      сегодня , 19:01 Что пишут кандидаты в президенты в соцсетях и как это влияет на рейтинги
      Світлана Попова 29
      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      сегодня , 19:00 Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      Євгенія Мазур 62
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сегодня , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 213
      Какой элитной недвижимостью владеют топ-5 кандидатов в президенты
      сегодня , 18:05 Какой элитной недвижимостью владеют топ-5 кандидатов в президенты
      326
      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      сегодня , 17:48 Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      485
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Разрыв дипотношений с Россией: Винник не вносил такую поправку в законопроект по Донбассу
       8 ноября 2017 , 11:23
      Автошоу Grand Basel: если деньги могут купить счастье, то выглядит оно так
       13 сентября 2018 , 19:22
      Экс-игрок сборной Украины вернулся в УПЛ
       27 октября 2018 , 09:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук