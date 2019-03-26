Монетизация субсидий: Сколько денег выплачено и как их будут контролировать

Монетизированные субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг получили 3,4 миллиона семей. Всего это 5,7 миллиарда гривен. Об этом 24 каналу сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Министр уверяет, что система монетизации заработала без сбоев. На вопрос, как правительство будет контролировать, чтобы монетизированные субсидии были потрачены именно на оплату коммунальных услуг, Рева отметил, что эта оплата – это дело отношений между потребителями и поставщиками услуг. Сейчас в Кабмине работают над инструментами для контроля за реальной оплатой коммунальных услуг наличными.

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У нас будет инструментарий для контроля за процессом оплаты коммунальных услуг. С одной стороны, а с другой – если человек сэкономил, это его собственные средства,

– отметил министр.

Рева убежден, что монетизация поможет развить рыночные отношения между потребителями и поставщиками услуг в сфере ЖКХ. А также будет способствовать ответственности за эффективное использование ресурсов, за качество ресурса и честные начисления за потребленное. "Если потребитель оплачивает полную стоимость услуги, то он имеет право требовать, чтобы горячая вода, например, была действительно горячей, а не едва теплой", – добавил министр.

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