Моника Беллуччи засветила пышное декольте в корсете: архивное фото
Знаменитая итальянская киноактриса Моника Беллуччи показала поклонникам архивное фото, на котором актриса изображена в кружевном корсете, который подчеркивает ее формы.
Экс-супруга Венсана Касселя Моника Беллуччи опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
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Нашла в своих архивах. Работа талантливого Ричарда Аведона,
– прокомментировала фото итальянка.
Моника Беллуччи / Instagram
Напомним, Ричард Аведон – знаменитый американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии, умер в 2004 году. Его работы с легендарными звездами одни из самых известных в мире.
Мэрилин Монро / Фото: Ричард Аведон
Твигги / Фото: Ричард Аведон
Одри Хепберн / Фото: Ричард Аведон
Жаклин и Джон Кеннеди / Фото: Ричард Аведон