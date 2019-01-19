Мониторинг в Керченском проливе: Берлин не видит прогресса, Киев опасается манипуляций РФ

Глава МИД Германии Гайко Маас отмечает, что значительного прогресса в вопросе введения мониторинга ситуации в Керченском проливе нет. Вместе с тем министр иностранных дел Украины отмечает, что Россия не должна получить возможности манипулировать в этом процессе.

Об этом руководители МИД заявили на совместной пресс-конференции 18 января.

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Так, Маас прибыл в Киев сразу после визита в Москву – там говорил об Украине с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Все стороны должны дать свое согласие (на внедрение мониторинговой миссии – 24 канал). Это открытый процесс. В российской стороны тоже есть некоторые вопросы, которые имеют значение. То есть мы еще не так далеко продвинулись, как эта миссия уже существует", – сказал немецкий министр.

Маас не сказал деталей о мандате миссии, поскольку, по его словам, "все будет зависеть от дальнейших переговоров".

Со своей стороны, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что в случае введения механизма мониторинга в Керченском проливе Россия не должна получить возможности для манипуляций.

Россия не должна получить возможности манипулировать мониторингом, по которому мы достигнем согласия. Например, попытки РФ затянуть специалистов Германии и Франции в Керченский порт и таким образом политически пытаться легализовать оккупацию Крыма по определению невозможны,

– сказал он.

Климкин также отметил, что идея получения согласия оккупанта о доступе к оккупированной территории неприемлема для Украины. При этом он отметил, что мониторинг должен базироваться на четкой политической позиции относительно неправомерности узурпации Россией суверенных прав Украины. Механизм мониторинга должен быть сосредоточен на достижении свободы навигации.

Украинский министр также добавил, что во время встречи главы МИД Украины и Германии договорились провести экспертные консультации. После них будут возможны переговоры на политическом уровне.

К слову, министр иностранных дел Германии Гайко Маас на переговорах в Москве заявил о неприемлемости для Германии ареста украинских моряков. Глава немецкого МИД требовал немедленного освобождения пленных.

Что известно о конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.