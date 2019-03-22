15:30
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Монополист УЗ согласился с жесткими условиями бизнеса взамен на повышение грузового тарифа

      14 Читати новину українською
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / obozrevatel.com

      Монополист "Укрзалізниця" согласился с жесткими условиями бизнеса взамен на повышение грузового тарифа

      Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, при достижении компромисса УЗ взяла на себя жесткие обязательства.

      “В течение года с момента повышения, до 1 апреля 2020 года, УЗ не будет выходить с инициативами, которые предусматривают как прямое повышение тарифа, так и различные косвенные методы увеличения затрат грузоотправителями. Речь идет про автоматическую индексацию тарифа, сближения классов грузов и другое.

      Кроме того, “Укрзалізниця” должна согласовывать с грузоотправителями свои инвестиционные планы, обязана скорректировать финансовый план исходя из принятых договоренностей”, — пояснил итоги совещания по вопросу повышения тарифа Беленький.

      Также УЗ взяла на себя обязательства пересмотреть отношения с крупным бизнесом в контексте долгосрочного сотрудничества. Все деньги, полученные от увеличения тарифа, должны быть использованы монополистом прозрачно и подотчетно, с созданием специального инвестиционного счета.

      “Один из согласованных пунктов — принятие нового инвестиционного плана обновления инфраструктуры и подвижного состава 2019-2024 гг. При этом сам документ должен быть согласован с производителями и поставщиками УЗ”, — подчеркнул Беленький.

      Отметим, соглашение было поддержано всеми участниками профильного совещания. Финальный меморандум о принятых договоренностях будет подписан до конца марта.

      Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в свою очередь также подтвердила — ее ведомство будет пристально следить за выполнением принятых условий.

      Ранее сообщалось, что руководство УЗ настаивало на повышении тарифа на грузоперевозки. При этом топ-менеджмент предприятия и сам не знает, куда пойдут полученные деньги. Пока глава компании Евгений Кравцов публично заявляет, что полученные средства вложат в инвестиции, финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев обещает направить их на увеличение зарплат сотрудникам.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 22 марта: дожди и сильный ветер не позволят насладиться теплом
      сегодня
      2609
      Теги: Укрзализниця Деньги
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном
      сегодня , 15:00 "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном
      Злой Одессит 206
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 14:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      сегодня , 12:00 Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      Артем Овдієнко 874
      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      сегодня , 08:40 Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      Юрій Бутусов 2806
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 марта , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 1358
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук